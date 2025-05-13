Чому українці отримали зменшену житлову субсидію у травні

Розмір житлової субсидії за жовтень та квітень визначається з урахуванням фактичної тривалості опалювального сезону, який офіційно триває з 16 жовтня до 15 квітня. Саме це стало причиною зміни суми субсидії за квітень, яку громадяни отримали в травні.

Житлову субсидію призначають для покриття витрат на житлово-комунальні послуги та утримання багатоквартирного будинку. Вона розраховується окремо на два періоди: з 1 жовтня до 30 квітня — на опалювальний сезон, і з 1 травня до 30 вересня — на неопалювальний. Проте субсидії за жовтень та квітень враховуються лише частково: жовтневу — з 16 числа, а квітневу — до 15 числа. Про це пише buhgaltplatforma.

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У зв’язку з цим квітнева субсидія, яку виплатили в травні, виявилася меншою порівняно з березневою. Її суму обчислили відповідно до соціальних нормативів лише за половину місяця, тобто з 1 по 15 квітня. Це стосується всіх видів опалення — централізованого, автономного та індивідуального (включно з теплопостачанням, газом або електроенергією).

Це положення передбачене пунктом 70 Порядку призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 848 від 21 жовтня 1995 року.

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