Чому в авто мають бути шкарпетки, спирт та зубна паста: 10 лайфхаків для водіїв у непередбачуваних ситуаціях

Досвідчені водії завжди мають у своєму арсеналі ряд лайфхаків, які вони постійно застосовують, щоб зробити процес експлуатації авто більш зручним. Особливо в поганих погодних умовах ці поради можуть допомогти зберегти гарний стан авто та нерви шоферів.

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Журнал "Апостроф" поділився лайфхаками, які допоможуть знайти вихід з будь-якої ситуації на дорозі.

Шкарпетки і двірники. Щоб двірники не замерзли на склі, їх можна надіти на шкарпетки. Однак, необхідно враховувати, що шкарпетки не повинні контактувати зі склом; Спирт для скла. Щоб запобігти запотіванню скла, його можна обробити спиртом. Проте, не слід використовувати технічний спирт, оскільки випари цього речовини є токсичними та можуть викликати отруєння. Також слід мати на увазі, що запах спирту може неправильно трактуватися дорожнім інспектором; Крем для гоління і запотівання скла. Інший спосіб, як позбутися запотівання на склі, полягає у нанесенні на нього крему для гоління. Після того, як крем буде нанесено та витерто, на склі утвориться непомітна плівочка без розводів; Балансування коліс. Неналежне балансування коліс може бути спричинене замерзанням води всередині колеса після миття або їзди по калюжах. Це можна перевірити самостійно; Зубна паста й фари. Зубна паста може бути використана для очищення фар автомобіля. Для цього необхідно нанести товстий шар на фари, потім змити водою та відполірувати їх. Результат точно здивує; Охолодження салону. Запотівання скла можна уникнути, охолодивши салон. Після виходу з машини, можна відкрити всі дверцята, щоб не було різниці в температурі всередині та зовні, тоді не буде конденсату; Шкарпетка і наповнювач котячого туалету. Щоб позбавитись від надмірної вологості у салоні, використовуйте шкарпетку, наповнену котячим наповнювачем. Просто залиште її на ніч, і вранці ви знайдете сухе і свіже повітря у своєму автомобілі; Паливо і аркуш паперу. Щоб перевірити якість палива на АЗС, крапніть краплю на аркуш паперу й зачекайте, доки вона висохне. Якщо на папері з'являться кристалики льоду, це означає, що паливо є низької якості, тому варто заправлятися на іншій АЗС; Акумулятор і тепло. Щоб уникнути розряджання акумулятора взимку, тримайте його у теплому місці, наприклад, в оселі. Це допоможе запускати автомобіль легко, навіть у холодну погоду; Перевантаження авто. Кожні 45 кг додаткової ваги у багажнику збільшують витрату палива на 2%, тому перед подорожжю викиньте зайві речі і перевірте вагу вашого автомобіля.

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