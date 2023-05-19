Чому в гостях не можна мити посуд: досвід бабусь

Чому в гостях не можна мити посуд - українські забобони та заборони

Деякі українці вважають, що в гостях не можна посуд. Але ця заборона з'явилася не просто так та має серйозне підгрунтя.

У TikTok-каналі "Коріння: культурні традиції" пояснили, що чужа людина може наситити ваш дім негативною енергетикою, а вашу ж забрати. Також така послуга не принесе нічого доброго.

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Перебуваючи в гостях, ми пропонуємо свою допомогу. Особливо, якщо господарі старі добрі друзі чи родичі. Проте це не завжди добре.

Здавна вважається, що кухонне начиння здатне накопичувати енергетику своїх власників. Якщо вимити посуд в чужому будинку, то можна забрати в господарів не лише їхній добробут, але й проблеми. Досвід бабусь, однозначно, вказує, що на кухню можна допускати тільки найближчих. Це дуже стародавні забобони, у яких лежить сакральність їжі. Все, що пов'язано з цією частиною життя сім'ї, оберігалося дуже ретельно і сильно стереглося від будь-якої шкоди, включно з енергетичною (псування чи пристріт).

Пізніше стали вважати, що під струменем води разом із залишками їжі чужа людина може змити багатство, щастя та благополуччя сім'ї. Якщо ж замість господині мити посуд буде інша жінка, то вона має намір внести в родину розлад.

Якщо ж свекруха помиє посуд у будинку невістки, то це накличе сварки та конфлікти.

Якщо гість буде мити руки над посудом, то в сім'ї не буде грошей.

Заміжній жінці мити ножі та виделки у чужому домі, то чоловіки у родині посваряться та буде зрада.

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Кому можна мити посуд в гостях?

У гостях дозволено мити посуд незаміжній дівчині. Так вона буде "намивати" собі нареченого.

Родині, яка часто буває у вашому домі та не тримає злих помислів. Утім, ви повинні бути впевненими у цих людях на 100%.

Що робити, якщо гість помив посуд у вашому домі?

Народні повір'я радять в такому випадку якомога швидше перемити за гостем усі предмети. Головне, не пропустити жодного. Так посуд знову обросте рідною енергетикою.

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Нагадаємо, що заборони та забобони в Україні відіграли значну роль у формуванні культурної самобутності країни. Тому UAportal розповідає про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.

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