Чому важливо повністю розмотувати дріт подовжувача перед використанням

В інструкції до подовжувача обов'язково вказана інформація, що під час використання він повинен бути повністю розмотаний. Але ми всі знаємо, що інструкції рідко хто читає, особливо до такої звичної речі, як подовжувач. То чим загрожує використання не розмотаного подовжувача?

При невеликих або короткочасних навантаженнях нічим. Основна причина таких рекомендацій – це захист від перегріву кабелю. Коли до довжини підключене істотне навантаження тривалий час, кабель відчутно нагрівається. Коли він розправлений, то теплу нічого не заважає йти в навколишню атмосферу. Але коли кабель загорнутий в котушку, то він починає розігрівати сам себе: теплу набагато складніше розвіятися. Тривала робота призведе до перегріву ізоляції кабелю і її псуванню. Після цього використовувати подовжувач стане просто небезпечно.

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І якщо в квартирі ми використовуємо не так часто подібні подовжувачі, то чим ми користуємося постійно – це пилосос. Більшість моделей також мають котушку з кабелем живлення. Так ось її теж всю потрібно розправляти, інакше ми ризикуємо перегріти кабель живлення.

В інтернеті ще можна знайти думку, що причина заборони використання котушки без розгортання криється в індуктивності, яка викликає протікання потоку по ній. А значить створення реактивного опору, із-за якого гріється кабель. А також падає напруга. Це неймовірна теорія. Стандартний кабель має дві жили: нуль і фаза. Струм протікає по двом жилам в протилежному напрямку, а значить, що магнітне поле буде сумарно нульовим. Такі котушки в електротехніці називають біфілярними. Вони дозволяють зробити опір без індуктивної складової.

Ми рекомендуємо розмотувати провід на котушці повністю, навіть якщо ви працюєте з невеликими навантаженнями, це знизить можливість виходу з ладу подовжувача на котушці та додатково продовжить термін його служби.

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