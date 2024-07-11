Чому біля військкоматів величезні черги: у ТЦК дали роз'яснення

Довгі черги чоловіків, які останнім часом постійно утворюються поблизу ТЦК, не мають нічого спільного з добровольцями на вступ до лав ЗСУ. Їх утворюють переважно люди, які бажають продовжити своє бронювання.

Про це розповів речник Полтавського ТЦК майор Роман Істомін в інтерв'ю для видання Телеграф.

"Переважна більшість, яка там стоїть, хоче продовжити бронь. В основному це робітники підприємств, яких керівники направляють для проходження військово-лікарської комісії і оновлення даних", – зазначив він.

Істомін нагадав, що до 16 липня мають оновити свої персональні дані призовники, військовозобов'язані та резервісти, незалежно від наявності бронювань або відстрочок. Також оновити свої дані зобов'язані жінки, які вже перебувають на військовому обліку.

"Це повинні зробити й ті, хто поновлював свої військово-облікові дані ще до вступу в дію нового закону про мобілізацію, тобто до 18 травня", – підкреслив речник Полтавського ТЦК.

Раніше ми писали, що для чоловіків з 17 липня зміняться правила виїзду за кордон.

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