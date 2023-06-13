Чому жінкам не можна бути на хрещенні своїх дітей: відповідь священника

Чому жінкам не можна перебувати на хрещенні своїх дітей

Хрещення дитини є прекрасним таїнством, яке зближує родину та близьких під куполом церкви. Проте, у деяких випадках, жінкам, які хрестять свою дитину, може не рекомендуватися бути присутніми у храмі. Дізнайтесь звідки походить таке повір'я і яке його справжнє значення.

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Чому саме матері дитини не рекомендується брати участь у хрещенні?

На сьогодні цей забобон зустрічається все рідше, але все ще існує. Часто не священники, а народні традиції забороняють матерям бути присутніми разом з дітьми під час церемонії хрещення.

Як розповів священник однієї з київських церков, цей забобон має давню історію. Причина полягає в тому, що після пологів жінки можуть мати виділення, які називаються лохіями і схожі на менструацію.

Сучасні засоби гігієни дозволяють жінкам легко управлятися з цими ситуаціями, але сто років тому, жінка могла "унеможливити святиню". Саме звідси виник такий забобон.

У сучасному світі немає необхідності вірити в цей забобон. Якщо ви вирішили провести церемонію хрещення для вашої дитини, мати повністю може бути присутньою разом з нею та святкувати цей день разом з родичами та друзями.

Те саме стосується і умовної заборони для жінок відвідувати храми під час менструації. Сучасні засоби гігієни допомагають захистити не тільки одяг жінок, але і підлогу храму.

Можна припустити, що традиція прикривати голову також пов'язана з довгим волоссям жінок, яке іноді виходить за межі прикраси.

Попри все, варто пам'ятати, що багато забобонів мають свою реальну підставу. Тому перед тим, як сліпо вірити в них, варто задуматися, чи міститься тут якась логіка.

Нагадаємо, ми вже писали про те, чому не можна самостійно стригтись.

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