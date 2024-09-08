Майже пів століття знадобилося дослідникам, щоб встановити особу 'замороженого Ісуса' (фото)

У січні 1977 року в США було знайдено тіло невідомого чоловіка, який згодом отримав назву "заморожений Ісус" через незвичайні обставини знахідки та схожість обличчя замерзлого тіла зі зображеннями Ісуса Христа. Протягом десятиліть справу не могли розкрити, але завдяки сучасним технологіям та наполегливості слідчих, таємниця нарешті розгадана.

Лише у 2023 році, через 47 років після трагічної знахідки, вдалося ідентифікувати загиблого. За допомогою новітніх технологій аналізу ДНК та порівняння відбитків пальців, вдалося встановити, що це був 27-річний ветеран війни у В'єтнамі, Ніколас Пол Грабб, пише IFLScience.

Також читайте: Історія сучасного Мауглі: як змінився хлопець з лісів Руанди, який жив з дикими тваринами (фото до та після)

Слідство встановило, що Грабб був почесно звільнений з Національної гвардії штату Пенсильванія у 1971 році. Причина смерті – передозування снодійних препаратів. Однак, точні обставини, які призвели до того, що він опинився в печері та помер такою смертю, досі залишаються нез'ясованими.

Розслідування цієї справи було надзвичайно складним через тривалий проміжок часу, пошкодження тіла та відсутність очевидців. Проте, завдяки наполегливості слідчих та розвитку технологій, вдалося досягти значних результатів.

Ідентифікація "Замороженого Ісуса" стала можлива завдяки використанню сучасних методів аналізу ДНК та порівняння відбитків пальців. Цей випадок демонструє, як науковий прогрес може допомогти розкривати найзагадковіші злочини навіть через десятиліття після їх вчинення.

Ніколас Пол Грабб. Джерело: WGAL Ніколас Пол Грабб. Джерело: WGAL

Ніколас Пол Грабб. Джерело: Berks County Coroner’s Office Ніколас Пол Грабб. Джерело: Berks County Coroner’s Office

Ніколас Пол Грабб. Джерело: Berks County Coroner’s Office Ніколас Пол Грабб. Джерело: Berks County Coroner’s Office

Розгадка цієї загадки дозволила родині Ніколаса Грабба дізнатися правду про долю свого рідного і гідно його поховати.

Раніше ми розповідали, що вчені виявили прихований код у ДНК людини, який може стати ключем до розробки нових методів лікування.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!