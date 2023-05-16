Підкреслить красиві ноги: Топ-10 ідей для педикюру на літо (фото)

Педикюр на літо - ідеї для педикюру на літо 2023 - тренди літнього педикюру 2023

Влітку наші нігтики на ногах опиняються у відкритому доступі, тому вже зараз варто задуматися, як стильно та красиво їх оздобити. Так ви надасте більше привабливості та характеру вашим кінцівкам.

Не знаєте, де брати натхнення? Видання Sante Plus запропонувало 10 ідей для літнього педикюру.

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1. Морська тематика

Зверніть увагу на літні мотиви, візерунки черепашок, небесно-блакитний колір та блискітки.

Педикюр на літо 2023 - цікавий та стильний педикюр

Педикюр на літо 2023 - цікавий та стильний педикюр

2. Блискучий рожевий для ніжності

Влітку точно буде актуальним рожевий, особливо після виходу нового фільму "Барбі". Тому не бійтеся робити ставку на цей колір, який так добре втілює м'якість, ніжність і спокусливість.

Педикюр на літо 2023 - цікавий та стильний педикюр

3. Квітковий рожевий дух

Рожевий має кілька відтінків. Якщо вам подобається блідо-рожевий, нейл-арт — найкращий варіант, щоб трохи розбити бліду сторону цього відтінку. Все, що тобі потрібно, це 3D-квітка на великому пальці ноги.

Педикюр на літо 2023 - цікавий та стильний педикюр

4. Чорно-жовта квіткова суміш

Оберіть маленькі ромашки на чорному тлі, який просто підсвітить ваші нігті. Це елегантний, невимушений та досить сміливий стиль, який точно не залишить вас непоміченим.

Педикюр на літо 2023 - цікавий та стильний педикюр

5. Тропічний педикюр

Квіти, папуга і зелений відтінок – ось такий сміливий дизайн додасть святкової атмосфери та відчуття того, що ви відпочиваєте десь на пляжі під пальмами.

Якщо ви хочете зробити свої пальці на ногах яскравішими, ніщо не заважає вам трохи повеселитися та створити такий тропічний дизайн.

Педикюр на літо 2023 - цікавий та стильний педикюр

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6. Педикюр в стилі Instagram

Спробуйте фіолетово-рожево-жовтий градієнт для інстаграмного педикюру.

Педикюр на літо 2023 - цікавий та стильний педикюр

7. Поле квітів для матового педикюру

Оберіть оригінальний педикюр, який охоплює квітковий візерунок на великому пальці ноги і матовий червоно-помаранчевий відтінок.

Педикюр на літо 2023 - цікавий та стильний педикюр

8. Квіткове мистецтво на нігтях

Зверніться влітку до бездоганного білого відтінку, поєднавши з ніжними квітковими мотивами. Прикрасьте великий палець ноги розкішною аквареллю пастельних квітів.

Педикюр на літо 2023 - цікавий та стильний педикюр

9. Дизайн мережива та паєток

Пропонуємо оздобити свої нігтики на ногах ніжним мереживним візерунком, поєднавши з білими, темно-фіолетовими та лавандовими відтінками.

Педикюр на літо 2023 - цікавий та стильний педикюр

10. Веселі цятки та лінії

Спробуйте геометрію для літнього педикюру. Зробіть ставку на яскраві кольори, лінії та цятки.

Педикюр на літо 2023 - цікавий та стильний педикюр

Пропонуємо дізнатися, про який манікюр варто забути цього року.

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