Підтримка буде продовжуватися - Зеленський про відносини із США

Президент Володимир Зеленський заявив, що відносини між Україною та США залишаються міцними, а підтримка з боку Вашингтона триватиме. Зеленський підкреслив, що після початку повномасштабного вторгнення Росії США стали ключовим партнером України, і ця співпраця продовжиться.

За його словами, поразка України стала б не лише її проблемою, а й невдачею для Європи та Сполучених Штатів. Про це він заявив в інтервʼю британським журналістам в аеропорту Станстеда.

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Президент також зазначив, що якби світова спільнота ще десять років тому активніше протистояла агресії РФ і не дозволила Кремлю розширювати окупацію, це могло б запобігти повномасштабному вторгненню. "Ми всі зацікавлені в тому, щоб не дати Путіну можливості перемогти", – наголосив він.

Нагадаємо, люди Трампа включили шантаж і медійні атаки на Україну.

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