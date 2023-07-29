Підготовка шкіл до 1 вересня: у МОН розповіли, у скількох закладах є укриття

В Україні близько 65% закладів освіти мають укриття. Зокрема, найкраща ситуація з наявністю сховищ склалася у закладах професійно-технічної освіти – 95%.

Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко під час телемарафону. Він зазначив, що місцеві військові адміністрації ухвалюватимуть рішення щодо форми навчання у закладах освіти з 1 вересня.

"На даний час держава виділила окрему субвенцію для забезпечення і додаткового облаштування укриттів – це 1,5 млрд гривень була ухвалена постанова про її розподіл. Ця субвенція вже пішла по регіонах. Регіони мають облаштовувати укриття там, де їх немає", – сказав Андрій Вітренко.

З його слів, у закладах професійно-технічної освіти склалася найкраща ситуація з укриттями, зокрема 95% закладів обладнано сховищами. Тоді як у школах та дитячих садках спостерігається гірша ситуація: 75% та 55% мають укриття.

Він зазначив, що за наявність укриттів у закладах фахової, передвищої та вищої освіти відповідають керівники закладів, тоді як за стан сховищ у дитячих садочках, школах та професійно-технічних закладах – місцеві територіальні громади.

У МОН додали, що місцеві військові адміністрації ухвалюватимуть остаточне рішення щодо форми навчання з 1 вересня. Зокрема, вона залежатиме від військово-політичної та безпекової ситуації.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, до чого може снитися школа. Зокрема, є повір'я, що бачити уві сні навчальні заклади – погана прикмета.

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