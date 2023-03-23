Підсанкційний футболіст Тимощук буде судитися з Україною в міжнародному суді

Тимощук буде судитися з Україною в міжнародному суді

Футболіст-зрадник Анатолій Тимощук вирішив судитися з Україною в Спортивному міжнародному суді. Оскільки Українська асоціація футболу заборонила займатися футболом довічно та забрала усі нагороди і титули.

Проти Тимощука введено санкції, оскільки той є тренером російського футбольного клубу "Зеніт". Про це розповів спортивний журналіст Ігор Бурбас в Telegram.

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Футболіст хоче повернутися в історію українського футболу, відновити всі досягнення. Тому вже звернувся з позовом до Спортивного арбітражного суду в Лозанні (CAS).

За словами журналіста, кожній зі сторін справа коштуватиме орієнтовно в 100 тисяч євро. Представлятиме інтереси Тимощука у Швейцарії болгарин Георгі Градєв, який не вперше співпрацює із російським "Зенітом".

"Відповідачем у справі є УАФ, яка через продовження співпраці Тимощука з країною-агресором ще рік тому позбавила його усіх титулів, тренерської ліцензії та довічно вилучила з офіційного реєстру збірних. Розгляд справи для кожної зі сторін з урахуванням всіх процесуальних етапів обійдеться орієнтовно у 100 тис. євро. Кошти, які краще було б спрямувати на розвиток футболу", – зауважив Бурбас.

Раніше Контрольно-дисциплінарний комітет Української Асоціації футболу (КДК УАФ) відмовив у повному обсязі задовольнити апеляційну скаргу Тимощука. Згідно з рішенням, яке комітет ухвалив у березні 2022 рогу, передбачається:

заборонити Тимощуку здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом (адміністративну, спортивну та ін.) довічно;

позбавити Тимощука всіх титулів у чемпіонаті України, Кубку України, Суперкубку України;

рекомендувати Центру ліцензування УАФ вжити відповідних заходів щодо відкликання (позбавлення) тренерської ліцензії Pro-UEFA Тимощука;

доручити адміністрації УАФ звернутися до органів державної влади щодо позбавлення Тимощука всіх державних нагород та почесних звань.

Тимощук не погодився з цим рішенням, тому його оскаржуватиме у Спортивному арбітражному суді (CAS) у Лозанні (Швейцарія).

Нагадаємо, що відомий аргентинський футболіст Ліонель Мессі замилував шанувальників своїми фотографіями. Його публікації після перемоги на Чемпіонаті Світу з футболу у Катарі стали топовими.

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