Подсанкционный футболист Тимощук будет судиться с Украиной в международном суде

Футболист-изменник Анатолий Тимощук решил судиться с Украиной в Спортивном международном суде. Поскольку Украинская ассоциация футбола запретила заниматься футболом пожизненно и забрала все награды и титулы.

Против Тимощука введены санкции, поскольку тот является тренером российского футбольного клуба "Зенит". Об этом рассказал спортивный журналист Игорь Бурбас в Telegram.

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Футболист хочет вернуться в историю украинского футбола, восстановить все достижения. Поэтому уже обратился с иском в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS).

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По словам журналиста, каждой из сторон дело обойдется ориентировочно в 100 тысяч евро. Представит интересы Тимощука в Швейцарии болгарин Георги Градев, не впервые сотрудничающий с российским "Зенитом".

"Ответчиком по делу является УАФ, которая из-за продолжения сотрудничества Тимощука со страной-агрессором еще год назад лишила его всех титулов, тренерской лицензии и пожизненно изъяла из официального реестра сборных. Рассмотрение дела для каждой из сторон с учетом всех процессуальных этапов обойдется ориентировочно в 100 тыс. . евро. Средства, которые лучше было бы направить на развитие футбола", – заметил Бурбас.

Ранее Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской Ассоциации футбола (КГК УАФ) отказал в полном объеме удовлетворить апелляционную жалобу Тимощука. Согласно решению, которое комитет принял в марте 2022 года, предусматривается:

запретить Тимощуку осуществлять любую деятельность, связанную с футболом (административную, спортивную и др.) пожизненно;

лишить Тимощука всех титулов в чемпионате Украины, Кубке Украины, Суперкубке Украины;

рекомендовать Центру лицензирования УАФ принять соответствующие меры по отзыву (лишению) тренерской лицензии Pro-UEFA Тимощука;

поручить администрации УАФ обратиться в органы государственной власти по поводу лишения Тимощука всех государственных наград и почетных званий.

Тимощук не согласился с этим решением, поэтому его обжалует в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне (Швейцария).

Напомним, что известный аргентинский футболист Лионель Месси восхищал поклонников своими фотографиями. Его публикации после победы на Чемпионате Мира по футболу в Катаре стали топовыми.

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