Прикордонники ефектно знищили групу російських окупантів під Бахмутом (відео)

Українські прикордонники продовжують допомагати військовим знищувати російських загарбників на різних ділянках фронту. Зокрема, бої тривають під Бахмутом на Донеччині.

Прикордонники знищили групу окупантів, які займались інженерними роботами. Про це повідомили на каналі Держприкордонслужби у Telegram.

"Закоп від прикордонників: аеророзвідка ДПСУ знищила групу окупантів, яка здійснювала інженерні роботи під Бахмутом", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити, як окупанти риють окоп. На наступних кадрах видно атаку безпілотника, яким керував військовослужбовець Держприкордонслужби.

БПЛА скинув вибухівку просто у фортифікаційну споруду окупантів. Точний час та місце знищення окупантів не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, на Запорізькому напрямку воїни Сил Спеціальних операцій знищили російської техніки на 25 млн доларів.

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