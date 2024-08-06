Прикордонники феєрично знищили дві автівки окупантів на Запорізькому напрямку (відео)

Українські прикордонники продовжують знищувати техніку російських загарбників на різних ділянках фронту. Зокрема, бої тривають на Запорізькому напрямку.

Там прикордонникам вдалося ліквідувати два автомобілі окупантів. Про це повідомили на каналі Держприкордонслужби України у Telegram.

"Феєричну роботу зі знищення 2-х автівок окупантів здійснили прикордонники на Запорізькому напрямку", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити, як оператори зафіксували переміщення окупантів. На наступних кадрах видно ліквідацію автомобілів російських загарбників.

Точний час та місце знищення не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, у неділю, 4 серпня, у населеному пункті Мирне Кальміуського району Маріуполя загорілася військова база окупантів.

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