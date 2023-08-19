Прикордонники з міномета знищили піхоту та склад БК окупантів поблизу Бахмута (відео)

Українські прикордонники знищують ворога на різних ділянках фронту. Зокрема, бої ведуться в одній з найгарячіших точок – поблизу Бахмута на Донеччині.

Мінометний підрозділ завдав удару по опорному пункту російських окупантів. Про це повідомили на каналі Держприкордонслужби у Telegram.

"Поблизу Бахмута прикордонники "підсмажують" фланги окупантів. Мінометним підрозділом ДПСУ завдано удару по опорному пункту загарбників. Знищено піхоту та польовий склад боєприпасів ворога", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити, як прикордонники з міномета завдають ударів по позиції окупантів. На наступних кадрах видно стовбур густого диму та пожежу внаслідок детонації польового складу боєприпасів.

Точний час та місце знищення окупантів не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, зранку 17 серпня українські військові повідомили, що було збито два ворожих гелікоптери Ка-52 "Алігатор", вартість одного становить близько 16 млн доларів.

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