Пограничники из миномета уничтожили пехоту и склад БК оккупантов вблизи Бахмута (видео)

Украинские пограничники уничтожают врага на разных участках фронта. В частности, бои ведутся в одной из самых горячих точек – вблизи Бахмута Донецкой области.

Минометное подразделение нанесло удар по опорному пункту российских оккупантов. Об этом сообщили на канале Госпогранслужбы в Telegram.

"Вблизи Бахмута пограничники "поджаривают" фланги оккупантов. Минометным подразделением ГНСУ нанесен удар по опорному пункту захватчиков. Уничтожены пехота и полевой склад боеприпасов врага", – говорится в сообщении.

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Видео дня

На видео можно увидеть, как пограничники из миномета наносят удары по позиции оккупантов. На следующих кадрах виден ствол густого дыма и пожар в результате детонации полевого склада боеприпасов.

Точное время и место уничтожения оккупантов не сообщается из соображений безопасности.

Напомним, утром 17 августа украинские военные сообщили, что были сбиты два вражеских вертолета Ка-52 "Аллигатор", стоимость одного составляет около 16 млн долларов.

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