Танкисты показали эффектное уничтожение позиции оккупантов (видео)

Украинские военные методически уничтожают оккупантов на разных участках фронта. В частности, танкисты 33-й отдельной механизированной бригады нанесли удар по позициям врага.

Огненное поражение велось танком Leopard. Об этом сообщили на странице ОМБр в Facebook.

"Танчик отработал чисто и незаметно! Кто следующий в очереди на "уборку"?" – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как украинские военные наносят удары по позиции оккупантов. На следующих кадрах видны попадания снарядов.

Видео дня

Утраты русских захватчиков в живой силе не уточняются. Точное время и место ведения огневого поражения не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, утром 17 августа украинские военные сообщили, что были сбиты два вражеских вертолета Ка-52 "Аллигатор", стоимость одного составляет около 16 млн долларов.

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