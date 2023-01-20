Прикордонники на сході знищили групу окупантів за допомогою дрона (відео)

Українські прикордонники на сході допомогли знищити групу російських окупантів. Для цього вони використали БПЛА з тепловізійною камерою.

Отримані дані прикордонники передали мінометникам, які й знищили ворога. Про це повідомили на сторінці Державної прикордонної служби України в Telegram.

"На східному фронті оператор БПЛА з тепловізійною камерою встановив розміщення групи окупантів. Дані передали прикордонникам-мінометникам, а ті вдарили чітко по цілі", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що точні втрати противника встановлюються.

На відео можна побачити, як прикордонники вирушають на позицію, запускають дрон та оглядають місцевість. Побачивши ворога вони передають дані мінометникам, які завдають точного удару.

Точний час та місце ліквідації окупантів не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, що українські військові у Соледарі на Донеччині знищили склад БК окупантів. За попередньою інформацією, упродовж 16 січня Збройним силам України вдалося ліквідувати чотири тимчасові склади.

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