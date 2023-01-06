Прикордонники нагадали, хто з чоловіків може виїхати за кордон у 2023 році

В Україні до 19 лютого 2023 року триває воєнний стан та загальна мобілізація, через що військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років не мають права виїздити за кордон. Втім, законодавство передбачає низку винятків.

Зокрема, з України можуть виїхати певні соціальні групи чоловіків. Про це пише TRAVEL РБК-Україна із посиланням на Держприкордонслужбу.

Кордон можуть перетинати чоловіки, які зняті з військового обліку на підставі оформленої інвалідності або за рішенням медичної комісії щодо непридатності до служби. Водночас обмежено придатні не можуть виїхати у воєнний час.

Втім, за умови тимчасової непридатності до військової служби терміном до 6 місяців виїзд дозволено за наявності підтверджуючих документів. Це можуть бути довідки про інвалідність або висновок військово-лікарської комісії.

Також за кордон можуть виїхати батьки трьох та більше дітей віком до 18 років. Діти можуть бути від різних шлюбів. Визначальним є фактор не наявності дітей, а утримання їх, про ще треба надати підтверджуючі документи. Ще однією категорією є чоловіки, які самостійно виховують дитину до 18 років.

Окрім цього можуть виїхати за кордон чоловіки, які супроводжують осіб з інвалідністю, їдуть для догляду за родичами або супроводжують їх на лікування.

Чоловіки від 18 до 60 років, які постійно проживають за кордоном, можуть виїжджати за наявності відповідних відміток у паспортному документі – штампа про консульський облік.

Військовослужбовці можуть виїжджати за кордон на лікування від поранень, отриманих на війні, чи на реабілітацію. Також можуть виїхати ті, хто проходить військову підготовку за кордоном.

Дозволений виїзд водіям компаній, які мають ліцензію на міжнародні перевезення вантажів. Інформація про таких водіїв має бути в інформаційній системі "Укртрансбезпеки". Окрім цього можуть виїхати також водії-волонтери.

Дозволяється виїзд спортсменам, тренерам та спеціалістам з підготовки для участі в офіційних змаганнях та тренувальних зборах. Але треба мати отримати рішення Міністерства спорту щодо включення до складу учасників змагань.

Раніше UAportal писав, чи зможуть мобілізувати українців, яких було знято з військового обліку до повномасштабного вторгнення. Що означає зняття з військового обліку згідно закону, читайте в матеріалі.

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