Пограничники напомнили, кто из мужчин может уехать за границу в 2023 году

В Украине до 19 февраля 2023 года продолжается военное положение и общая мобилизация, из-за чего военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет не имеют права выезжать за границу. Впрочем, законодательство предусматривает ряд исключений.

В частности, из Украины могут уехать определенные социальные группы мужчин. Об этом пишет TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

Границу могут пересекать мужчины, снятые с военного учета на основании оформленной инвалидности или по решению медицинской комиссии по непригодности к службе. В то же время, ограниченно пригодные не могут уехать в военное время.

Впрочем, при временной непригодности к военной службе сроком до 6 месяцев выезд разрешен при наличии подтверждающих документов. Это могут быть справки об инвалидности или заключение военно-врачебной комиссии.

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Также за границу могут выехать родители троих и более детей младше 18 лет. Дети могут быть от разных браков. Определяющим фактор не наличия детей, а содержание их, о еще нужно предоставить подтверждающие документы. Еще одной категорией являются мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет.

Кроме этого могут выехать за границу мужчины, сопровождающие лиц с инвалидностью, едут по уходу за родственниками или сопровождают их на лечение.

Мужчины от 18 до 60 лет, постоянно проживающие за границей, могут выезжать при наличии соответствующих отметок в паспортном документе – штампа о консульском учете.

Военнослужащие могут выезжать за границу для лечения от ранений, полученных на войне, или на реабилитацию. Также могут уехать те, кто проходит военную подготовку за границей.

Разрешен выезд водителям компаний, имеющих лицензию на международные перевозки грузов. Информация о таких водителях должна находиться в информационной системе "Укртрансбезопасности". Кроме этого могут выехать также водители-волонтеры.

Разрешается выезд спортсменам, тренерам и специалистам по подготовке к участию в официальных соревнованиях и тренировочных сборах. Но нужно получить решение Министерства спорта относительно включения в состав участников соревнований.

Ранее UAportal писал, смогут ли мобилизовать украинцев, которые были сняты с военного учета до полномасштабного вторжения. Что означает снятие с военного учета по закону, читайте в материале.

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