Прикордонники розповіли, скільки людей повернулися в Україну на Новий рік

Прикордонники розповіли, скільки людей повернулися до України упродовж 31 грудня 2022 року на Новий рік. Додому повернулися близько 25 тисячі осіб.

Серед них 23 тисячі українців. Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

Водночас упродовж 31 грудня близько 22 тисяч осіб виїхали за кордон. Зокрема, 13 тисяч людей перетнули кордон Польщі.

Прикордонники підкреслили, що протягом останньої доби на українсько-польському кордоні вдвічі зменшився пасажиропотік. Також в обох напрямках не спостерігалось накопичення легкових автомобілів та автобусів.

Окрім цього, за останню добу прикордонники оформили 17 вантажівок з гуманітарною допомогою.

За останню добу незаконно перетнути кордон спробували 9 осіб. Всі вони були затримані.

Нагадаємо, уряд планує дозволити виїжджати за кордон військовозобов'язаним чоловікам, яких забронювали від мобілізації.

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