Пограничники рассказали, сколько людей вернулось в Украину на Новый год

Пограничники рассказали, сколько людей вернулось в Украину в течение 31 декабря 2022 года на Новый год. Домой вернулись около 25 тысяч человек.

Среди них 23 тысяч украинцев. Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

В течение 31 декабря около 22 тысяч человек уехали за границу. В частности, 13 тысяч человек пересекли границу Польши.

Пограничники подчеркнули, что за последние сутки на украинско-польской границе вдвое уменьшился пассажиропоток. Также в обоих направлениях не наблюдалось накопление легковых автомобилей и автобусов.

Кроме этого, за последние сутки пограничники оформили 17 грузовиков с гуманитарной помощью.

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За последние сутки незаконно пересечь границу попробовали 9 человек. Все они были задержаны.

Напомним, правительство планирует разрешить выезжать за границу военнообязанным мужчинам, которых забронировали от мобилизации.

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