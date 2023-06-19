Прикордонники знищили укриття окупантів на Бахмутському напрямку (відео)
Українські прикордонники продовжують знищувати ворога на різних ділянках фронту. Зокрема, на Бахмутському напрямку їм вдалося виявити та знищити польовий склад окупантів.
Вороже укриття виявили аеророзвідники. Про це повідомили у Telegram Держприкордонслужби.
"Прикордонна аеророзвідка під Бахмутом виявила польовий склад окупантів. За координатами бліндажу, де противник накопичував боєкомплект, влучив мінометний вогонь", – йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що внаслідок влучання полум'я поглинуло фортифікаційну споруду та двох окупантів. Точний час та місце знищення укриття не повідомляється з міркувань безпеки.
На відео можна побачити, як аеророзвідники виявили місце з укриттям окупантів. На наступних кадрах показане точне влучання мінометного вогню.
Нагадаємо, на Запорізькому та Бердянському напрямках фронту українські бійці звільнили від російських бойовиків за два тижні вже 8 населених пунктів.
Як повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, підрозділи ОСУВ "Таврія" на Таврійському напрямку просунулися в глибину противника до 7 км. Звільнена на півдні площа складає 113 кв. км.
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