Прикордонники влаштували окупантам вибухове 'фаєр-шоу' на півдні (відео)

Українські прикордонники продовжують допомагати військовим знищувати російських загарбників на різних ділянках фронту. Зокрема, бої ведуться на Південному напрямку.

Бійці завдали удару по позиції окупантів. Про це повідомили на каналі Держприкордонслужби у Telegram.

"Один "200", інший – "300": на Південному напрямку прикордонники влаштували окупантам "фаєр-шоу"", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити, як прикордонники виявили місце розташування піхоти ворога. На наступних кадрах видно завдання точного удару.

Точний час та місце ліквідації російських окупантів не повідомляється з міркувань безпеки.

Нагадаємо, бійці ЗСУ на Лівобережжі Херсонщини знищили "Солнцепьок", який працював по плацдарму в Кринках.

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