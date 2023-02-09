Прикордонників зобов'яжуть передавати у ПФУ дані осіб, що виїхали за кордон або під окупацію

ПФУ зможе отримувати від ДПСУ інформацію про виїзд громадян за кордон або окуповані території

Пенсійний фонд України тепер зможе отримувати від Державної прикордонної служби України інформацію про виїзд громадян за кордон або на окуповані території. Кабмін схвалив відповідні зміни у законодавстві, про це 7 лютого повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній раді Тарас Мельничук.

За його словами, відповідний законопроєкт пропонує зобов'язати ДПСУ передавати інформацію про осіб, що виїхали за кордон або під окупацію до ПФУ. Таким чином, Пенсійний Фонд зможе реалізувати свої повноваження у сфері загальнообов'язкового державного соціального та пенсійного страхування.

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Текст цього законопроєкту поки що не доступний у відкритому доступі, тому виникає низка питань щодо виїзду в окупацію. Зокрема, досі невідомі особливості виїзду на тимчасово непідконтрольні Україні території. Однак, згідно з чинними нормами, у такій ситуації виплата пенсій не припиняється.

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