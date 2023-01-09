Викрав 16 тисяч: на Закарпатті затримали чоловіка, який пограбував колядників на Різдво

У Закарпатській області 22-річний чоловік пограбував колядників та викрав у них 16 тисяч гривень. Поліцейські затримали злочинця.

У поліції кажуть, що на Різдво, 7 січня, в одному з сіл Тячівщини правоохоронці отримали повідомлення, що сталося пограбування групи колядників. За викликом направили слідчо-оперативну групу місцевого відділу поліції.

Як з’ясували силовики, кілька колядників поверталися після вітання односельців з різдвяними святами. Невідомий чоловік підійшов до них та раптово вдарив одного з колядників та відібрав у нього гроші. Після нападу він втік.

Правоохоронці незабаром затримали підозрюваного – ним виявився 22-річний місцевий житель. У нього забрали частину грошей та повернули потерпілим. Решту грошей він встиг витратити (суму поліція не назвала).

Наразі нападника відправили до ізолятора тимчасового тримання. Йому загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.

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