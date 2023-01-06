Похолодання не буде тривалим: синоптики здивували прогнозом на січень

Похолодання, яке спостерігається в Україні, незабаром зміниться потеплінням. Проте поки невідомо, чи буде воно тривалим.

Як прогнозує синоптиця Наталка Діденко, на Різдво, 7 січня, морози посиляться та збережуться включно до 9 січня. В окремих областях вночі очікується похолодання до 10-17 градусів морозу – цього слід очкувати мешканцям східних, північносхідних, центральних та північних областей.

За словами метеорологині, значного холоду не відчують південно-західні та західні області України.

Діденко каже, що вже після 10 січня морози стануть слабшими, однак мінуси затримаються на північному сході, сході та півночі України.

Народний синоптик Станіслав Щедрін прогнозує в Україні відсьогодні 20 градусні морози, снігопади та хуртовини.

"З 6 числа температура повітря дуже суттєво впаде у північно-східних областях вночі аж до -17-20, на заході України буде дещо тепліше до -10-13, на решті території температура коливатиметься в межах -10-16, також в період з 6 по 11 січня по всій країні пройдуть сильні снігопади та заметілі", – вважає він.

За даними meteoprog.com, у Києві морозна погода збережеться до кінця місяця. Найхолоднішими будуть періоди з 23 по 30 січня. Очікується до 12 градусів морозу вночі та до мінус 8 вдень.

У Львові значно потепліє з 14 січня (до нуля градусів), проте з 18 числа та до кінця місця утримається мінусова температура. Прогнозується до мінус 10 градусів вночі та до мінус 5 вдень.

У Харкові в січні теж буде морозно. Пік похолодання можливий з 23 по 29 січня. У ці дні повітря може промерзнути до 15 градусів.

В Луганську синоптики плюсів у січні не прогнозують, найбільш холодно буде у період з 19 по 29 січня. Стовпчики термометрів уночі покажуть 12-15 морозу, вдень від мінус 5 до мінус 10 градусів.

В Одесі до 11 січня буде полюсова температура, потім на короткий термін похолодає до мінус трьох градусів, з 21 січня тут очікується потепління, яке завершиться 23 числа. з 23 по 31 січня настане холодний період. Уночі можливе зниження температури до 10 градусів, вдень до мінус 5.

Раніше синоптик Щедрін прогнозував, що "до України може прийти весна серед зими".

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