'Підуть на потреби ЗСУ': АРМА отримало активи російського олігарха на майже 800 млн грн

Агентство з розшуку та менеджменту активів отримало активи російського олігарха вартістю майже 800 мільйонів гривень. Йдеться про десятки тисяч тонн залізної руди.

Отримані кошти скерують на потреби Збройних сил України. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ України.

Зазначається, що руду планували доставити морськими шляхами до підприємств ВПК рф. Зокрема, матеріал мали отримати ракетобудівні підприємства.

"Поліція продовжує проводити комплекс системних заходів, завдяки яким виявляє й надалі спрямовує на користь держави активи представників російського олігархату та холдингів, причетних до фінансування війни проти України. Так, співробітники слідчого управління Одеської поліції, облуправління стратегічних розслідувань та прокуратури виявили 50 000 тонн залізної руди в одному з портів", – йдеться у повідомлені.

Уточнюється, що на руду наклали арешт. Майно передали АРМА. Ім'я олігарха, який володів рудою, не оголошується.

Нагадаємо, раніше АРМА передала дев'ять російських кораблів в управління українському підприємству. Загальна вартість кораблів, які належали підприємствам рф, становить понад 532 мільйони гривень.

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