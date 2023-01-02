Показав дитині ракети: Кім Чен Ин знову вивів доньку на прогулянку (фото)

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин разом з донькою оглянув склад балістичних ракет. Про це повідомляє північнокорейське державне агентство KCNA.

Кім Чен Ин під руку з дочкою оглянув близько 10 балістичних ракет середньої дальності "Хвасон-12" та близько 10 мобільних пускових установок для ракет KN-23, здатних нести тактичний ядерний заряд.

Це був другий випадок, Кім Чен Ин офіційно показав світові свою доньку Кім Чжу Е. Вперше вона з'явилася на публіці разом з батьком у листопаді минулого року.

До речі, інформація про кількість, стать і вік дітей Кім Чен Ина ретельно приховується. За даними південнокорейської розвідки та різних ЗМІ, дружина північнокорейського лідера Рі Соль Чжу народила йому дітей в 2010, 2013 і 2017 роках. Вважається, що Кім Чжу Е народилася 2013 року. Тобто дівчинці наразі 10 років.

Нагадаємо, рік тому ЗМІ писали, що лідер Південної Кореї помітно схуд. Йому приписували проблеми зі здоров'ям.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!