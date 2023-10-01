Покрова Пресвятої Богородиці: історія, традиції та прикмети цього свята

Восени українці святкують одне з найважливіших християнських свят – Покрову Пресвятої Богородиці. Це свято відзначається великою шаною та вірою і вважається днем особливого духовного значення.

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У цей день віряни зазвичай відвідують церковні служби та звертаються до ікони Покрови Божої Матері, молитвами просивши захисту для своїх осель і родин. Віриться, що всі чистосердечні прохання будуть почуті.

У 2023 році Покрова Пресвятої Богородиці, згідно з новим церковним календарем, випадає на 1 жовтня. Раніше це свято святкували 14 жовтня разом із Днем українського козацтва.

Історія свята Покрови Пресвятої Богородиці пов'язана з подією 910 року, коли Константинополь опинився в оточенні ворогів. Містяни збереглися в храмі, де молилися Пресвятій Богородиці, благаючи її про порятунок. Легенда розповідає, що сама Діва Марія з'явилася біля храму оточена ангелами, апостолами та пророками, захистивши місто від нападників покровом.

На теренах Київської Русі свято Покрови було встановлене ще за князя Андрія Боголюбського приблизно у 1164 році, і з тих пір почали будувати храми на честь Покрови Пресвятої Богородиці.

Традиції святкування Покрови включають в себе відвідування церковних служб, розміщення свічок та особисті молитви перед іконою Діви Марії. Часто віряни просять Богородицю про захист свого дому, міцне здоров'я та щасливе сімейне життя. Дівчата можуть просити Матір Божу про благословення для створення родини та народження дітей.

Традиційно на Покрову господині розвішують вишитий рушник над вхідними дверима, який висить над іконою Святої Богородиці. Це робиться в надії, що ця дія забезпечить родину захистом від негараздів.

Також у народі існують прикмети, пов'язані зі святом Покрови. Наприклад, якщо березове листя не випало до цього свята, то перший сніг буде пізніше. Зелене листя вишні на Покрову свідчить про сувору зиму. Птахи, які відлітають зимувати, означають холодну ранню зиму. А дощ у цей день може свідчити про похмуре жовтневе небо.

Нагадаємо, день учителя в Україні відзначається щорічно в першу неділю жовтня. У 2023 році свято припадає на 1 жовтня.

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