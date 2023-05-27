Корисний помічник на городі: як правильно обрати садовий обприскувач

Обприскувач для городу допоможе вам якісніше доглядати за вашими рослинами. На сьогоднішній день існує велика кількість таких помічників, а який саме обрати підкажемо вам ми.

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Розпилювачі бувають акумуляторними, ручними та помповими.

Акумуляторні – найдорожчі, але ними найзручніше користуватись, об'єм варіюється від 1 до 30 літрів.

Ручний – розбризкування відбувається за допомогою ручного тиснення на помпу. Вони мають об‘єм до 2 л.

Помповий – переноситься на плечі, має об‘єм до 10-12 л.

Як використовувати обприскувач з помпою

Процідіть підготовлену рідину через сито, щоб обприскувач не забився. Налийте розчин для обприскування та добре закрутіть кришку бака та качайте помпу, доки повітря повністю не заповнить ємність.

Щоб почати розпилення натисніть на важіль на шлангу, щоб зупинити – відпустіть. Закінчивши використання ретельно помийте бак та проженіть по системі чисту воду.

Нагадаємо, ми вже писали, як зберегти воду у баці прохолодною надовго.

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