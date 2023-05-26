Як зберегти воду у баці прохолодною надовго: дієвий лайфхак для городників

Через високу температуру повітря вода в баку стає буквально гарячою, але є кілька простих та дієвих лайфхаків, які допоможуть зберегти воду прохолодною тривалий час.

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Фарбуйте бак світлою фарбою.

Світлий колір відбиває сонячне світло. Якщо ви помалюєте бак з водою в світлий колір вода в ньому буде прохолодною довше.

Закривайте бак кришкою

Зробіть кришку для бака або купуйте вже з кришкою. Якщо він невеликого розміру зробіть для нього чохол (сонцезахисна плівка чи ізолон).

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Ставте бак у тінь

Сонце дуже швидкого нагріває воду, тому не ставте бак під прямі сонячні промені. А найкраще зробіть для бака навіс, який захистить його від сонця та опадів.

Нагадаємо, ми вже писали, як охолодити напій всього за 2 хвилини.

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