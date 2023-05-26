Как сохранить воду в прохладной баке надолго: действенный лайфхак для огородников

Из-за высокой температуры воздуха вода в баке становится буквально горячей, но есть несколько простых и действенных лайфхаков, которые помогут сохранить прохладной воду длительное время.

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Окрасьте бак светлой краской.

Светлый цвет отражает солнечный свет. Если вы покрасите бак с водой в светлый цвет, вода в нем будет прохладной дольше.

Закрывайте бак крышкой

Сделайте крышку для бака или покупайте уже с крышкой. Если он небольшого размера сделайте для него чехол (солнцезащитная пленка или изолон).

Ставьте бак в тень

Солнце очень быстро нагревает воду, поэтому не ставьте бак под прямые солнечные лучи. А лучше сделайте для бака навес, который защитит его от солнца и осадков.

Видео дня

Напомним, мы уже писали, как охладить напиток всего за 2 минуты.

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