Корисний суперфуд: рецепт шпинатних оладок

Шпинатні оладки стануть чудовим варіантом корисного сніданку або вечері. Вони мають мінімум калорій, але при цьому дуже поживні та смачні. Ідеально підходять для дитячого меню.

Інгредієнти:

Шпинат – 150 г

Борошно пшеничне – 250 г

Яйця – 2 шт.

Молоко – 150 мл

Олія – 1 ст. л.

Сіль – 0,5 ч. л.

Цукор – 1 ч. л.

Сметана – 200 г

Сода – дрібка

Розпушувач – 1 ч. л.

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Спосіб приготування:

1. Змішайте сметану, яйця, олію, сіль та цукор.

2. Розморозьте шпинат або візьміть свіжий та подрібніть його у блендері. Додайте до яєчно-сметанної маси шпинат та молоко.

3. Просійте борошно, змішайте з розпушувачем та содою. Додайте до шпинатно-яєчної суміші.

4. Розігрійте змащену олією сковорідку та смажте оладки з двох сторін.

5. Подавайте зі сметаною.

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