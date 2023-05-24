Чи отримає пенсію особа, яка проживає на тимчасово окупованій території: пояснення ПФУ

Терміни отримання пенсії для громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території

У 2023 році українці можуть вийти на пенсію у віці 60 років при наявності 30 років страхового стажу. Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області розповіло в Telegram-каналі, як особам, які проживають на тимчасово окупованій території, можна звернутися за призначенням пенсії. Для цих осіб пенсія буде призначена з дня, що настає після досягнення пенсійного віку.

Читайте також: Українські пенсіонери зможуть отримати 16 тисяч гривень допомоги: що відомо

Відповідно до Закону України від 9 липня 2003 року № 1058 "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", з урахуванням внесених змін, встановлені строки призначення пенсій особам, які не могли вчасно звернутися за пенсією через проживання на території, де тривають бойові дії або на тимчасово окупованій території.

Закон передбачає, що для таких осіб, які звернулися за призначенням пенсії протягом трьох місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні (з умовою, що строк звернення не минув станом на 24 лютого 2022 року), пенсія призначається наступним чином:

Пенсія за віком – з дня, що настає після досягнення пенсійного віку;

Пенсія по інвалідності – з дня встановлення інвалідності;

Пенсія у зв'язку з втратою годувальника – з дня, що настає після смерті годувальника;

Пенсія за вислугою років – з дня, що настає після звільнення з роботи, яка дає право на таку пенсію, але не раніше 24 лютого 2022 року.

Розрахунок таких пенсій здійснюється з урахуванням середньої заробітної плати (доходу), за яку були сплачені страхові внески, за три календарні роки, що передують року призначення пенсії.

Заяву на призначення пенсії можна подати онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду.

Нагадаємо, деякі українці можуть отримати 3350 грн допомоги. Для отримання громадянам потрібно звернутися до центру зайнятості за місцем провадження господарської діяльності.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!