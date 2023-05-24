Получит ли пенсию лицо, проживающее на временно оккупированной территории: объяснение ПФУ

В 2023 г. украинцы могут выйти на пенсию в возрасте 60 лет при наличии 30 лет страхового стажа. Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области рассказало в Telegram -канале, как лицам, проживающим на временно оккупированной территории, можно обратиться за назначением пенсии. Для этих лиц пенсия будет назначена со дня, наступающего после достижения пенсионного возраста.

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В соответствии с Законом Украины от 9 июля 2003 года № 1058 "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", с учетом внесенных изменений, установлены сроки назначения пенсий лицам, которые не могли своевременно обратиться за пенсией из-за проживания на территории, где продолжаются боевые действия или на временно оккупированной территории.

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Закон предусматривает, что для таких лиц, обратившихся за назначением пенсии в течение трех месяцев после прекращения или отмены военного положения в Украине (с условием, что срок обращения не истек по состоянию на 24 февраля 2022 года), пенсия назначается следующим образом:

Пенсия по возрасту – со дня, наступающего после достижения пенсионного возраста;

Пенсия по инвалидности – со дня установления инвалидности;

Пенсия в связи с потерей кормильца – со дня, наступающего после смерти кормильца;

Пенсия по выслуге лет – со дня, наступающего после увольнения с работы, дающей право на такую пенсию, но не ранее 24 февраля 2022 года.

Расчет таких пенсий осуществляется с учетом средней заработной платы (дохода), за которую были уплачены страховые взносы, за три календарных года, предшествующих году назначения пенсии.

Заявление на назначение пенсии можно подать онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда.

Напомним, некоторые украинцы могут получить 3350 грн помощи. Для получения гражданам следует обратиться в центр занятости по месту осуществления хозяйственной деятельности.

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