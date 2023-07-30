Отримаєте неймовірні результати, якщо додасте ложку молока на тканину перед пранням

Як вивести застарілі жирні плями з одягу - як молоко впливає на плями на одязі та які видаляє

Достатньо усього 1 чайної ложки молока на тканину, щоб отримати приголомшливі результати. Цей напій видаляє застарілі, жирні плями та інші види забруднень.

Також молоко допоможе повернути блиск одягу без використання прального порошку. Цікавими порадами поділились експерти видання Sante Plus.

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Не всі це знають, але молоко має очищаючий ефект, який заслуговує на те, щоб його використовували частіше. Дізнайтеся негайно, як використовувати цей натуральний інгредієнт, що позбавляє ваш текстиль всіх видів плям.

1. Молоко може ввібрати чорнильні плями. Цей напій дуже ефективно видаляє чорнильні плями. Для цього змочіть ватний диск еквівалентом чайної ложки молока і акуратно потріть чорнильну пляму. Продовжуйте робити це, доки чорнило не зникне.

2. Молоко може видалити плями від портвейну. Якщо ви щойно пролили келих вина на сорочку, важливо виправити це якнайшвидше, щоб пляма не перейшла на волокна.

На щастя, молоко серед багатьох інших натуральних засобів для виведення плям може виручити вас в такій ситуації. Для цього налийте чайну ложку молока на винну пляму і обережно потріть її вологою тканиною.

3. Молоко може видалити жирні плями. Щоб видалити жирні плями молоком, налийте трохи в миску і змочіть ним чисту зубну щітку. Потім використовуйте її, щоб акуратно потерти проблемну пляму. Залиште на 15 хвилин, потім покладіть річ у пральну машину і виперіть її, як завжди.

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4. Молоко може бути ефективним проти плям від кави. Хоча пляма від кави здається важкою, молоко може ефективно змусити її зникнути. Для цього змішайте столову ложку води з чайною ложкою молока в невеликій мисці або чашці, а потім помістіть у розчин ватний тампон. Далі використовуйте його для очищення проблемної ділянки до зникнення плями.

5. Молоко може очистити плями від трави. Плями від трав можуть бути проблемою, але використайте ватний диск, змочений у молоці. Протріть брудну ділянку, залиште на 10-15 хвилин, а потім відправте одяг в пральну машину.

6. Молоко допоможе позбавитися плям від кетчупу. Вилийте столову ложку на пляму, а потім акуратно протріть її ватним диском. Якщо цього недостатньо, залиште молоко на плямі на 10 хвилин або більше, а потім помістіть річ в пральну машину.

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7. Молоко може видалити плями крові. Щоб очистити пляму крові на одязі, змочіть у молоці ватний диск та протріть пляму. Також можете вилити молоко прямо на тканину і залишити на певний час діяти. Після цього протріть сухою тканиною.

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