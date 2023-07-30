Получите невероятные результаты, если добавите ложку молока на ткань перед стиркой

Достаточно всего 1 чайной ложки молока на ткань, чтобы получить ошеломляющие результаты. Этот напиток удаляет устаревшие, жирные пятна и другие загрязнения.

Также молоко поможет вернуть блеск одежде без использования стирального порошка. Интересными советами поделились эксперты Sante Plus.

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Не все это знают, но молоко оказывает очищающий эффект, который заслуживает того, чтобы его использовали чаще. Узнайте немедленно, как использовать этот натуральный ингредиент, лишающий текстиль всех видов пятен.

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1. Молоко может впитать чернильные пятна. Этот напиток очень эффективно удаляет чернильные пятна. Для этого смочите ватный диск эквивалентом чайной ложки молока и аккуратно потрите чернильное пятно. Продолжайте делать это, пока чернила не исчезнут.

2. Молоко может удалить пятна от портвейна. Если вы только что пролили бокал вина на рубашку, важно исправить это как можно быстрее, чтобы пятно не перешло на волокна.

К счастью, молоко среди многих других натуральных пятновыводителей может выручить вас в такой ситуации. Для этого налейте чайную ложку молока на винное пятно и осторожно потрите его влажной тканью.

3. Молоко может удалить жирные пятна. Чтобы удалить жирные пятна молоком, налейте чуть-чуть в миску и смочите им чистую зубную щетку. Затем используйте ее, чтобы аккуратно потереть проблемное пятно. Оставьте на 15 минут, затем положите вещь в стиральную машину и постирайте ее, как обычно.

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4. Молоко может быть эффективным против пятен кофе. Хотя пятно от кофе кажется тяжелым, молоко может эффективно заставить его исчезнуть. Для этого смешайте столовую ложку воды с чайной ложкой молока в небольшой миске или чашке, а затем поместите в раствор ватный тампон. Далее используйте его для очищения проблемного участка до исчезновения пятна.

5. Молоко может очистить пятна от травы. Пятна от трав могут быть проблемой, но используйте ватный диск, смоченный в молоке. Протрите грязный участок, оставьте на 10-15 минут, а затем отправьте одежду в стиральную машину.

6. Молоко поможет избавиться от пятен от кетчупа. Вылейте столовую ложку на пятно, затем аккуратно протрите ее ватным диском. Если этого недостаточно, оставьте молоко на пятне на 10 минут или больше, а затем поместите вещь в стиральную машину.

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7. Молоко может удалить пятна крови. Чтобы очистить кровь на одежде, смочите в молоке ватный диск и протрите пятно. Также можете вылить молоко прямо на ткань и оставить на время действовать. После этого протрите сухой тканью.

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