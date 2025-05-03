Помідори здивували зниженням цін: скільки тепер коштує кілограм в Україні

В Україні подешевшали тепличні помідори. За останній тиждень їхня ціна знизилася майже на 20% через збільшення пропозиції продукції та невисокий попит на ринку.

Як зазначають у EastFruit, тепличні господарства по всій Україні активізували поставки. Водночас ціни залишаються під тиском через стабільне надходження імпортних томатів на ринок.

У таких умовах вартість тепличних помідорів від українських виробників коливається в межах 70–100 грн за кілограм. Це приблизно на 18% нижче, ніж тиждень тому, хоча все ще на 15% вище в порівнянні з аналогічним періодом 2024 року.

"За словами операторів ринку, пропозиція місцевих помідорів продовжує поступово збільшуватися, тому що з кожним днем все більше українських стаціонарних комбінатів розпочинають сезон реалізації цієї продукції", – уточнюють аналітики.

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Більшість учасників ринку припускають подальше здешевлення вітчизняних томатів. Якщо обсяги продажів залишатимуться на поточному рівні, виробникам доведеться ще більше знижувати ціни, аби уникнути накопичення залишків продукції.

Яка вартість помідорів в українських супермаркетах

У роздрібних мережах також зафіксовано суттєве зниження цін на помідори – від 11 до 41 грн за кілограм, залежно від сорту. Згідно з даними Мінфіну, станом на 1 травня середня вартість червоних томатів становить 101,75 грн/кг, а рожевих – 147,70 грн/кг. Загальний ціновий діапазон у супермаркетах коливається в межах 73,5–109 грн за кілограм. Зокрема:

"Фора" – 109,00 грн/кг;

Auchan - 89,80 грн / кг;

"Еко-маркет" – 89,90 грн/кг;

АТБ – 73,49 грн/кг;

Megamarket – 84,90 грн/кг;

"Сільпо" – 90,00 грн/кг.

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