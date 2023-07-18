Знадобиться один продукт із вашого холодильника: що робити, аби орхідея цвіла цілий рік

Орхідеї – декоративні домашні квіти. Через свій оригінальний зовнішній вигляд, вони мають велику популярність серед рослин. Проте деякі люди мають складнощі з вирощування орхідей у домашніх умовах через відсутність потрібних знань про особливості їх розвитку.

Орхідеї цвітуть у певну пору року, проте UAportal поділиться з вами секретами, які допоможуть подовжити цвітіння квітки. Зокрема, це можна зробити з допомогою продукту, який є у вашому холодильнику – молока.

Молоко є корисним не лише для орхідей, але й для інших рослин, адже воно містить багато корисних речових: кальцій, фосфор, магній, залізо. Також молоко сприяє розвитку корисної мікрофлори в ґрунті та на корінні орхідей. Це своєю чергою захищає рослину їх від хвороб та гнилі. Крім цього, молоко зволожує та живить орхідеї.

Проте для того, аби отримати користь від молока для орхідеї, потрібно дотримуватися кількох правил:

необхідно використовувати свіже та натуральне молоко, яке не містить добавок та консервантів;

перед використанням потрібно розбавити молоко водою у пропорції 1:10 або 1:20 (залежить від жирності молока);

отриманим молочним розчином можна обприскувати орхідеї не частіше одного разу на тиждень. Аби не викликати опіків на листі, варто це робити вранці або ввечері. Проте варто пам'ятати, що обприскування нерозбавленим молоком призведе до зіпсування зовнішнього вигляду квітки.

Завдяки лайфхаку з використання молочного розчину ваші орхідеї цвістимуть довше. Проте також не забувайте періодично видаляти пил та інший бруд з листя орхідей. Це можна робити за допомогою вологої ганчірки.

Нагадаємо, незважаючи на те, що догляд за орхідеями не є складним, деякі люди допускають помилки при поливі. Тому ми хочемо поділитися з вами корисною порадою, яка допоможе економити ваш час та зберігати здоров'я ваших квітів.

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