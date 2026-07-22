Знадобиться всього три інгредієнти: рецепт персикового нектару на зиму

Домашній персиковий нектар — проста й ароматна заготівля на зиму, для якої знадобляться лише персики, цукор і трохи води. Завдяки природній густоті фруктів жодних загущувачів додавати не потрібно.

Плоди подрібнюють разом зі шкіркою, проварюють і розливають у стерилізовані банки. Про це пише Shuba.

Що варто знати перед приготуванням

Цей рецепт універсальний, адже готовий нектар можна використовувати по-різному. У розбавленому вигляді він стане смачним напоєм, а в концентрованому — чудово підійде як фруктове пюре, основа для лимонадів, морсів або навіть як густий джем до сирників, млинців чи тостів.

Після охолодження маса стає густішою, тому не варто переварювати нектар. За бажанням перед подачею його можна розвести звичайною чи газованою водою до потрібної консистенції.

Для заготівлі найкраще використовувати стиглі або навіть трохи перестиглі персики — вони мають більш насичений смак і аромат. Шкірку знімати не потрібно: після подрібнення вона практично не відчувається.

Кількість цукру можна регулювати залежно від солодкості плодів. Якщо персики дуже солодкі, достатньо 150–180 г цукру. Для більш свіжого смаку наприкінці варіння можна додати 1–2 столові ложки лимонного соку.

Якщо хочеться отримати максимально ніжну консистенцію, готове пюре перед розливанням можна протерти через сито. Також частину персиків легко замінити абрикосами або нектаринами.

Читайте також: Ідеальне доповнення до страв: рецепт кетчупу з яблуками на зиму

Інгредієнти

персики — 3 кг;

вода — 250 мл;

цукор — 200 г.

Спосіб приготування

1. Підготуйте персики.Ретельно вимийте плоди, видаліть кісточки та, не очищаючи від шкірки, подрібніть їх блендером до однорідного пюре.

2. Проваріть нектар.Перекладіть пюре в каструлю, додайте воду та цукор. Доведіть суміш до кипіння, після чого варіть на помірному вогні 25–30 хвилин, періодично помішуючи.

3. Розлийте в банки.Гарячий нектар розлийте у заздалегідь стерилізовані банки та герметично закрийте кришками.

4. Остудіть заготовки.Переверніть банки догори дном, укутайте за бажанням і залиште до повного охолодження приблизно на добу. Після цього перенесіть їх у прохолодне місце для зберігання.

Домашній персиковий нектар — чудовий спосіб використати стиглі фрукти та зберегти їхній смак на зиму. За бажанням можна експериментувати з поєднаннями, додаючи абрикоси, нектарини чи трохи лимонного соку, щоб щоразу отримувати нові фруктові відтінки.

Нагадаємо, ми вже пропонували рецепт полуничного джему за 5 хвилин.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!