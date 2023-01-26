Сподобається не всім: візажисти розповіли, які брови будуть у тренді в 2023 році

Модні брови 2023 - які брови актуальні в 2023 році - поради візажистів

У 2023 році буде актуальним тренд на непомітні брови. Візажисти вважають, що акцент треба робити на натуральність та прозорі брови.

Модницям радять фарбувати брови у колір, близький до їхнього волосся та навіть світліше. Якщо ви маєте темні пасма від природи, то брови краще робити світлими з легким напиленням.

Новий тренд 2023 року - майже непомітні брови - які брови модні в 2023 році

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Експерти стверджують, що найстильнішими брови будуть тоді, коли вони матимуть світлий колір. Спочатку такі зміни можуть лякати, але згодом цей тренд може навіть сподобатися. Світові моделі вже давно використовують цей спосіб, щоб залишатися на піку модних тенденцій.

Зокрема це часто показує відома модель Джіджі Хадід.

Новий тренд 2023 року - майже непомітні брови - які брови модні в 2023 році

Новий тренд 2023 року - майже непомітні брови - які брови модні в 2023 році

Новий тренд 2023 року - майже непомітні брови - які брови модні в 2023 році

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Нагадаємо, що у 2023 році не обов'язково носити тільки однотонні образи, total black або безликі речі. Стилісти рекомендують обирати яскраві та модні кольори, які треба вдало поєднати між собою.

Відомий український дизайнер Андре Тан показав п'ять трендових речей, які просто повинні бути в гардеробі кожної модниці. Вони допоможуть створити стильний образ.

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