Понравится не всем: визажисты рассказали, какие брови будут в тренде в 2023 году

В 2023 году будет актуален тренд на незаметные брови. Визажисты считают, что упор нужно делать на натуральность и прозрачные брови.

Модницам советуют красить брови в цвет, близкий к их волосам и даже светлее. Если у вас темные пряди от природы, то брови лучше делать светлыми с легким напылением.

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Эксперты утверждают, что самыми стильными брови будут тогда, когда у них будет светлый цвет. Поначалу такие изменения могут пугать, но впоследствии этот тренд может даже понравиться. Мировые модели давно используют этот способ, чтобы оставаться на пике модных тенденций.

В частности, это часто показывает известная модель Джиджи Хадид.

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Напомним, что в 2023 году не обязательно носить только однотонные образы, total black или безликие вещи. Стилисты рекомендуют выбирать яркие и модные цвета, которые нужно удачно соединить.

Известный украинский дизайнер Андре Тан показал пять трендовых вещей, которые просто должны находиться в гардеробе каждой модницы. Они помогут создать стильный образ.

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