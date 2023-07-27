Потрапив в аварію при посадці: найбільшому російському гелікоптеру відірвало хвіст (фото)

Вертоліт Мі-26 прикордонної служби ФСБ рф зіткнувся з освітлювальною щоглою під час посадки в аеропорту Якутська. У результаті чого гелікоптеру відірвало хвіст.

Про це повідомили в російському Telegram-каналі Msah. Зазначили, що Мі-26 – найбільший вертоліт у світі.

За нашими даними, все сталося сьогодні близько 11 ранку за московським часом. Прикордонна вертушка-гігант зіткнулася хвостовою частиною зі стовпом і перерубала його лопатями несучого гвинта, йшлося в повідомленні.

Зі слів очевидця, частина освітлювальної щогли відлетіла та впала на аеродромну машину.

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Додають, що внаслідок аварії ніхто не постраждав.

Нагадаємо, в Республіці Алтай на Росії під час заходу на посадку в селі Тюнгур Усть-Коксинського району вертоліт Мі-8 авіакомпанії "Алтай авіа" зачепив електричні проводи, впав і загорівся. На момент аварії на борту гелікоптера перебувало 16 пасажирів, шестеро загинуло. Попередньо, причиною падіння стало те, що гвинтокрил зачепив електричні дроти.

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