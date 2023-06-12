Потрапив у ДТП: Вчені висунули нову причину смерті фараона Тутанхамона

Єгиптологиня Софія Азіз висунула нову теорію щодо причини смерті фараона Тутанхамона, яка відрізняється від попередніх гіпотез. Згідно з її дослідженням, Азіз вважає, що фараон помер в результаті аварії колісниці після того, як вживав вино.

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Згідно з публікацією в журналі ScienceFocus, внаслідок падіння з колісниці, фараон отримав відкриту рану, яка стала джерелом інфекції. Це призвело до раптової смерті Тутанхамона. Таким чином, нова теорія розширює раніше прийняту гіпотезу і пояснює можливе походження смертельної рани.

Дослідники більше 10 років тому прийшли до висновку, що фараон помер через інфекцію рани. Однак відомо, що Тутанхамон мав проблеми з рухом через пошкодження стопи, що ускладнювало ходьбу. З цієї причини виникає питання, чи міг він їздити на колісниці. Азіз вважає, що фараон все ж міг нормально рухатися.

За словами єгиптологині, разом із Тутанхамоном у його гробницю були покладені предмети, необхідні для його життя після смерті. Це включало великі запаси вина і кілька колісниць.

Нагадаємо, раніше вченим з Бразилії, Австралії та Італії вдалось реконструювати обличчя фараона Тутанхамона за допомогою цифрової моделі муміфікованого черепа. Науковці відтворили його риси обличчя.

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