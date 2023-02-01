'Потрапили на війну із зони': білоруси з полку Калиновського взяли у полон двох вагнерівців

Білоруські добровольці, які воюють у складі полку імені Кастуся Калиновського, змогли взяти у полон двох російських солдатів. Вони виявилися колишніми ув'язненнями, яких завербували на війну у ПВК "Вагнер".

Під час допиту, яке білоруські бійці оприлюднили у соцмережах, вагнерівці сказали, що вони воюють приблизно два місяці після того, як із колонії їх відправили на війну.

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"Приїхав представник ПВК "Вагнер" у табір, де відбували покарання та запропонував заключити контракт: шість місяців проходить, служиш – і все. По закінченню 6 місяців видають якісь нові документи й все чьотенько (амністію обіцяли. – Ред.).", – розповіли полонені.

Боєць полку, який вів допит полонених, звернувся до усіх російських військовослужбовців, які вирішать піти на війну та отримати амністію: "Як правило все закінчується інакше. Я хочу сказати, що полк Калиновського діє майже по всіх фронтах, тож здаючися в полон білорусам, ГУР, полку Калиновського, ми гарантуємо вам нормальне людське відношення, медичну допомогу та дотримання ваших прав як людини. Якщо вже потрапили в Україну, то здавайтеся в полон. Будете цілими та залишитеся в живих".

На відео бійці ПВК "Вагнер" звернулися до російського керівництва та командування рф, щоб їх обміняли на бійців полку Калиновського, які знаходяться в російському полоні.

Нещодавно білоруські воїни з батальйону "Волат" показали ліквідацію росіян, які намагалися обікрасти загиблих бійців ЗСУ.

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