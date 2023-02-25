'Влучили прямісінько у барліг': бійці 30 ОМБр показали, як з дрона ліквідували намет з росіянами

Українські захисники з дрона вистежили російських окупантів, що облаштовували собі позиції. Дочекавшись, поки ворог зведе імпровізований намет на своїх позиціях, наші захисники закидали його боєприпасами з безпілотника.

Кадри своєї роботи бійці 30 окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького виклали у Фейсбук. На них можна побачити змайстроване російськими бойовиками накриття на позиціях. Потім у нього прилітає ВОГ з дрона.

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"Дрон 30 ОМБр розбив гранатами намет росіяни. І що ми побачили? Вони вже в ямі, а поруч – лопати... Молодці, гарно підготувалися – навіть чорних пакетів не треба", – прокоментували ці кадри бійці.

Згодом вони виклали "другу серію вже легендарного серіалу "Окупанти, яма і лопати". На цьому відео можна побачити, як аеророзвідники помітили окупанта, що ховався в окопі під шматком якоїсь тканини. Біля нього лежала лопата. Наші захисники влучно скинули боєприпас прямісінько на схованку російського бойовика. Він перелякався та почав тікати. Коли він відповз від окопу до дерев, то його наздогнав ще один боєприпас з дрона.

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Також аеророзвідники 30 ОМБр вистежили чотирьох росіян, що облаштовували свої позиції на східному напрямку. Вони дочекалися, поки російські бойовики зберуться докупи та скинули їм кілька боєприпасів.

Втрати серед ворога уточнюються.

Раніше українські бійці показали, як влаштували "салют" для російських танкістів, що наступали біля Новоселівського.

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