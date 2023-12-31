Влучили в яблучко: російську БМП розірвало після удару дроном (відео)

Бійці 47 окремої механізованої бригади за допомогою безпілотника знищили бойову машину піхоту росіян на Авдіївському напрямку фронту. Разом з БМП було знищено й окупантів, що переховувалися у військовій техніці.

Кадрами ліквідації поділилися в офіційному Телеграм-каналі 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура".

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На відео можна побачити, як аеророзвідка зафіксувала БМП ворога та самих окупантів, що сиділи в машині. На "місце призначення" було направлено дрон-камікадзе, який влетів чітко у відкриті задні дверцята БМП та виконав поставлене йому завдання на відмінно.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як на Авдіївському напрямку воїнами ССО було знешкоджено розвідувальну групу російських бойовиків.

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