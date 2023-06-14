Популярний лайфхак може бути небезпечним: Чому не можна класти заморожений рушник на вентилятор

Чому не можна класти заморожений рушник на вентилятор

Літо нарешті прийшло, і температура швидко піднімається. Зі зростанням глобального потепління спека стає проблемою для багатьох людей, і тому вони постійно шукають нові способи захиститися від неї, повідомляє Daily Mail.

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Одним з трендів на TikTok стала порада використовувати заморожений рушник як ефективний спосіб охолодження приміщення. Цей метод рекомендують тим, хто не має кондиціонера.

За порадою, потрібно змочити рушник прохолодною водою, а потім заморозити його. Після цього замерзлий рушник треба покласти на вентилятор, і, як стверджують, це допоможе охолодити кімнату. Хоча це може зробити повітря трохи прохолоднішим, вчені попереджають, що цей метод може бути небезпечним.

Гідротехнік з Electrical Safety First Джузеппе Каланна зауважує, що вода і електрика ніколи не поєднуються. Важливо пам'ятати, що ці дві речі несумісні та можуть призвести навіть до смерті. По-перше, вода з замороженого рушника може потрапити на розетку або вилку, що може призвести до замикання. По-друге, такий метод охолодження підвищує ризик ураження електричним струмом.

Відео стають вірусними, і багато користувачів пишуть, що це дійсно працює – дослідники хвилюються, що такі спроби охолодити приміщення можуть призвести до більшого ризику уражень електричним струмом і коротких замикань.

Каланна та його колеги закликають людей не використовувати цей метод для охолодження кімнат. Експерти нагадують, що розміщення замороженого рушника на працюючому вентиляторі може викликати нестабільність пристрою і його падіння, а в кращому випадку привести до поломки.

Дослідники підкреслюють, що найбільша небезпека полягає в тому, що рушник розм'якне і стане мокрим. Каланна також попереджає, що не варто залишати ввімкнений вентилятор на ніч, оскільки, якщо він зламається під час сну, це може мати небезпечні наслідки.

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