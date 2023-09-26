Псують сон та викликають депресію: стилісти назвали три найгірші кольори для спальні

Коли дизайнери висловлюють критику стосовно кольорів у інтер'єрі, вони часто мають на увазі негативний вплив цих кольорів на настрій мешканців таких приміщень.

Про це пише Час Дій.

Чорний

Хоча деяким людям подобається використовувати чорний колір у дизайні інтер'єру, у багатьох цей колір викликає негативні емоції. Будь-який відтінок чорного може створювати відчуття важкості і блокувати позитивний настрій. Хоча деякі можуть відчувати затишок в чорних приміщеннях, фарбувати всі стіни у чорний колір, ймовірно, не є найкращою ідеєю, оскільки це може створити похмуре середовище.

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Темно-фіолетовий

Фіолетовий є досить популярним вибором для інтер'єру, оскільки асоціюється з розкішшю та багатством. Фіолетовий може бути використаний на окремих елементах або навіть стінах. Однак фарбувати всі стіни спальні у фіолетовий колір, не є найкращою ідеєю, оскільки це може створити таке ж відчуття, як і чорний колір.

Темно-сірий

Загалом, темно-сірий колір є досить хорошим вибором для дизайну інтер'єру, але не для спальні. Емоційно і фізично він може бути виснажливим кольором. Для багатьох він дійсно асоціюється із негативними відчуттями.

Нагадаємо, ми вже писали, у яких кольорах оформити маленьку спальню.

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